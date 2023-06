Prinz Harry: Er fürchtet sich vor Meghan

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Harry unter Verfolgungswahn leidet. Über seinen Kampf mit Panikattacken und schweren Angststörungen hat der Prinz schon öfter gesprochen. Und auch darüber, dass er in Therapie sei. Doch statt ihren Mann zu unterstützen, damit er gesund wird, scheint Meghan ihn noch kränker zu machen. Sie konfrontiert ihn ständig mit seinen Ängsten, schickt ihn von einem Interview-Termin zur nächsten Buch-Präsentation – und lässt ihn dabei öffentlich einen Seelen-Striptease hinlegen.

Letztes Beispiel: die angebliche Verfolgungsjagd von Paparazzi durch New York. Niemand weiß, was daran wahr ist. Aber jeder weiß: Harry leidet, wenn er nur Kameras klicken hört und reagiert panisch darauf. Meghan ist das sehr bewusst. Es liegt die Vermutung nahe, dass sie ihn nicht davor schützt.

Selbst Harry scheint diesen Verdacht zu haben. Insider verrieten, er soll sich unwohl fühlen. Sie bestimmt, was er zu tun hat. An ihrem 40. Geburtstag durfte er sich angeblich nicht im Haus aufhalten, weil sie ungestört telefonieren wollte. Er wurde von ihr in den Garten geschickt! Und Hilfe findet Harry in den USA nicht. Er ist ganz allein mit seiner Ehefrau ...

