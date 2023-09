Prinz Harry: Er ist endlich frei und glücklich ohne Meghan

Erst jettete der 38-Jährige für ein Dokuprojekt in seine Herzensheimat Botswana. Der Prinz traf sich mit dem Filmemacher-Paar Tania "TJ" Jenkins und Mike Holding, das er selbst als seine zweite Familie bezeichnet. Schon da zeigte er sich unbeschwert wie lange nicht mehr. Sehnsucht nach seiner Frau? Fehlanzeige!

Nach einer Stippvisite bei Meghan zu Hause in Montecito ging es weiter nach Asien. An seiner Seite: der argentinische Polospieler Ignacio "Nacho" Figueras. Mit seinem neuen Kumpel amüsierte sich der Prinz und blühte vor allem beim Charity-Poloturnier wieder so richtig auf. Ja, da war der alte Harry wieder! Fröhlich, witzig – und er schäkerte sogar mit mancher Dame. Die Trennung von Meghan tat ihm wohl gut. "Ich würde gerne hier leben, wenn ihr mich haben wollt", verkündete er sogar bei einem Termin in Tokio.