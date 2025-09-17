Prinz Harry: Fieser Seitenhieb gegen Bruder William!

In einem Interview mit dem „Guardian” verteidigt Harry nun seine Memoiren und kann sich dabei einen kleinen Seitenhieb einfach nicht verkneifen. „Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe”, stellt er klar. „Mein Gewissen ist rein.” Seine Biografie sehe er außerdem als eine „Reihe von Korrekturen” all der Narrative, die es bereits gebe. Eine Versöhnung mit William könne es nicht geben, „bevor man die Wahrheit kennt”. Es gehe ihm nur darum, „Prinzipien zu haben”. Was sein Bruder wohl dazu sagt?