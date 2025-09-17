Prinz Harry: Fieser Seitenhieb gegen Bruder William!
Versöhnung? Von wegen! Zwischen Prinz Harry und Prinz William herrscht immer noch Eiszeit!
Werden die beiden Brüder sich nie wieder vertragen können?
© IMAGO / Starface
Bei Prinz Harry (41) und seinem Vater König Charles (76) stehen derzeit alle Zeichen auf Versöhnung. Schon seit Wochen wird darüber gemunkelt, dass die beiden sich einander endlich wieder annähern. Doch wer jetzt auch darauf gehofft hat, dass Harry und sein Bruder Prinz William (43) sich wieder vertragen, wird leider enttäuscht. Zwischen den beiden scheint auch weiterhin Eiszeit zu herrschen …
Harrys fieser Seitenhieb gegen William
Wir erinnern uns: Zwischen Harry und William hat es in der Vergangenheit immer wieder heftig gekracht. Und bis heute scheinen sich die Streithähne einfach nicht richtig versöhnen zu können.
In einem Interview mit dem „Guardian” verteidigt Harry nun seine Memoiren und kann sich dabei einen kleinen Seitenhieb einfach nicht verkneifen. „Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe”, stellt er klar. „Mein Gewissen ist rein.” Seine Biografie sehe er außerdem als eine „Reihe von Korrekturen” all der Narrative, die es bereits gebe. Eine Versöhnung mit William könne es nicht geben, „bevor man die Wahrheit kennt”. Es gehe ihm nur darum, „Prinzipien zu haben”. Was sein Bruder wohl dazu sagt?
Alles nur ein kluger Schachzug?
PR-Expertin Mayah Riaz spricht mit dem britischen „Mirror” und kann verstehen, warum Harry diesen Weg gewählt hat. „Ein Seitenhieb gegen seinen Bruder garantiert Schlagzeilen und verstärkt seine Geschichte, dass ihm Unrecht getan wurde”, erklärt sie. „Insgesamt handelt es sich um einen risikoreichen Ansatz mit hoher Belohnung. Es hält ihn relevant, stellt sicher, dass er die Erzählung kontrolliert, und positioniert ihn als Wahrheitsverkünder. Aber es birgt reale Risiken: (...) die sehr große Möglichkeit, dass die Versöhnung mit seiner Familie schwieriger wird, je mehr er redet.”
Schweigen will Harry allerdings nicht mehr. Blöd nur, dass er sich damit leider keinen Gefallen tut. Zumindest nicht, wenn er seinen Bruder irgendwann wieder in seinem Leben haben möchte. „Harrys Mangel an Reue hier garantiert, dass der Permafrost zwischen den Brüdern weiterbestehen wird”, ist Riaz sich sicher. Autsch …