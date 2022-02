Prinz Harry: "Ich hatte ein Burnout"

Wie der Prinz nun ganz offen berichtet, litt er in jüngeren Jahren unter einem schlimmen Burnout! Der Sohn von Prinz Charles erläutert laut "Leute heute": "Ich hatte einen Burnout. Ich war buchstäblich am Ende von allem, was ich hatte, angekommen. Kein Benzin mehr im Tank, kein Dampf im Kessel. Das war der Moment, als ich in mich hineinhorchen musste." Wow! Ehrliche Worte, die erneut ein ganz neues Licht auf Harry werfen! Was jedoch im Buckingham Palast über diese Aussage von Harry gedacht wird? Bis jetzt gab die Monarchie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...