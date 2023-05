Prinz Harry: Kommt er endlich zur Einsicht?

Das zumindest will der Chefredakteur von "True Royalty TV" wissen. Nick Bullen hat gegenüber Us Weekly" verraten: "Soweit ich weiß, hat es keine Gespräche mit dem Prinzen oder der Prinzessin von Wales gegeben, wohl aber mit seinem Vater in der Nacht zuvor." Was da besprochen wurde? Das wissen nur die beiden. Doch es ist kein Geheimnis, dass sich König Charles eine Versöhnung wünscht.

Ob es wirklich dazu kommt ist aber fraglich, denn nicht mal zur Krönung blieb er lange. "Bis zum Morgen wusste niemand wirklich, was Harrys Pläne für den Nachmittag sein würden", verrät dazu der Experte. "Ich glaube, jeder wusste, dass er ein Flugzeug erwischen musste. Jeder wusste, dass er nach Hause wollte, aber ich glaube, es bestand die Hoffnung, dass er bei den Familienfeiern im Palast dabei sein könnte. Ich denke also, dass es traurig war, dass er nicht Teil des großen Tages war, aber alle wussten, dass er das Flugzeug nehmen würde."

Auch interessant

