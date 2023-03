Prinz Harry: Nach Drogen-Beichte - Jetzt wird er abgeschoben!

Als Prinz Harry nämlich mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan in die USA auswanderte, wurde er bei der Beantragung seines Visums explizit nach Drogendelikten gefragt. Wenn die Frage nach dem Gebrauch oder der Auslieferung illegaler Drogen mit einem "Ja" beantwortet wird, wird dieser nämlich so gut wie immer abgelehnt. Doch Harry wohnt ja bereits seit einigen Jahren mit seiner Familie in einer Villa in Montecito, Kalifornien.

Hat der Prinz also wirklich gelogen? Wie die britische "Daily Mail" jetzt berichtet, soll er sogar aktuell um die Geheimhaltung seines Visumantrages kämpfen. Doch auch wenn dieser Antrag "im öffentlichen Interesse" liege, wie Mike Howell, Direktor vom Oversight Project der Heritage Foundation, gegenüber der "Daily Mail" berichtete, werden wohl keine Details an die Öffentlichkeit geraten, da Visadaten laut des Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vertraulich seien.

Trotzdem soll es auch hier "für Royals keine Ausnahmen" geben, wie der Anwalt Neama Rahmani gegenüber "Page Six" verriet: "Ein Eingeständnis von Drogenkonsum ist normalerweise ein Grund für die Unzulässigkeit. Das bedeutet, dass Prinz Harrys Visum hätte verweigert oder widerrufen werden müssen, weil er zugegeben hat, Kokain, Pilze und andere Drogen zu nehmen."

Bleibt also abzuwarten, ob diese Geschichte wirklich noch Konsequenzen für Prinz Harry haben wird...

Auch interessant

Ihr wollt mehr über den Drogenmissbrauch von Prinz Harry wissen? Im Video erfahrt ihr mehr!