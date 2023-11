Prinz Harry: Nach Klageschrift wegen Drogenkonsum - So geht es nun weiter

"Natürlich hatte ich damals Kokain genommen. Bei jemandem zu Hause, während eines Jagdwochenendes, wurde mir eine Line angeboten, und seitdem hatte ich etwas mehr konsumiert", schrieb Prinz Harry in seinem Buch. Eine Beichte, die für viel Entsetzen sorgte. Es ging sogar so weit, dass Stimmen laut wurden, die hinterfragten, ob der Sohn von König Charles seine Drogenvergangenheit bei der Antragsstellung für sein Visum in den USA angegeben habe. Einer von ihnen ist Nile Gardiner, Direktor des Margaret Thatcher Center for Freedom der Heritage Foundation: "Prinz Harry ist eine bedeutende Persönlichkeit, aber letztendlich geht es um das US-Einwanderungsrecht und darum, sicherzustellen, dass es fair und gleich für alle angewendet wird." Seine Stiftung klagte sogar gegen das Department for Homeland Security ("DHS"), da dieses keine Informationen herausgeben wollte, welche Angaben Prinz Harry in seinem Antrag zum Drogenkonsum gemacht hatte.

Nun kann Prinz Harry jedoch aufatmen, denn er muss sich vorerst keine Sorgen um seinen Aufenthaltstitel in den USA machen. Die Anwälte des "DHS" halten daran fest, dass es sich um "private persönliche Informationen" handelt, die nicht veröffentlicht werden sollten. In der weiteren Begründung heißt es, dass "kein mögliches Fehlverhalten der Regierung oder ein anderes öffentliches Interesse nachgewiesen“ werden kann.