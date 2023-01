Prinz Harry: Pinkel-Beichte! Er machte sich vor dem ersten Date mit Meghan in die Hose

Der 38-Jährige erklärt, wie es dazu gekommen war: Vor dem ersten Date mit Meghan hat Harry noch einen Segel-Trip geplant - doch an Bord gab es keine Toilette. Schließlich "hielt [ich] so lange an mich, wie ich nur irgendwie konnte, bis mir keine andere Wahl blieb. Ich schwenkte meinen Körper seitlich hinaus über das tosende Meer... und konnte immer noch nicht pinkeln, in erster Linie vor Lampenfieber. Die ganze Besatzung sah zu.", schreibt der Prinz. Als er dann zurück auf seinen Posten kehrte, machte er sich schließlich in die Hose! Meghan hat von dem Missgeschick zum Glück nichts mitbekommen.

