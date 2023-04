Prinz Harry: Sein Doppelgänger ist ein Verbrecher

Prinz Harry ein Verbrecher? Zumindest sieht er dem Royal zum Verwechseln ähnlich! Am 10. März wurde in Wartford, in der Nähe von London, in ein Auto eingebrochen und mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Täter wurde bislang nicht gefasst, weshalb die Hertfordshire Polizei nun auf ihrer Facebook-Seite ein Überwachungsvideo des mutmaßlichen Übeltäters veröffentlichte. Dabei fällt auf: Ist der Mann mit rotem Bart und grauer Mütze etwa Prinz Harry?