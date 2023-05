Prinz Harry & Herzogin Meghan: Alles Fake! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Mit gesenktem Blick eilt Meghan durch den hinteren Ausgang des "Ziegfeld Ballroom" in New York, wo gerade die "Woman of Vision"-Awards stattgefunden haben. Sie steigt schnell in einen schwarzen SUV, gefolgt von Harry. Der Fahrer gibt Vollgas. In einem zweiten Wagen befinden sich Fotografen. Es beginnt eine zweistündige Verfolgungsjagd, die zu mehreren beinahe Zusammenstößen führt...