Prinz Harry & Herzogin Meghan: Das wusste bisher niemand über ihren Sohn Archie!

Damit hätte es auch gut sein können, dass der royale Spross gar nicht Archie mit erstem Namen hätte heißen können. Die Kurzform von Archibald, was soviel wie kühn oder mutig bedeutet, konnte sich am Ende jedoch gegen Harrison durchsetzen. Der Zweitname bezieht sich auf Vater Harry, da der Name Harrison als "Sohn von Harry" zu verstehen ist.

Das Treffen der beiden Mütter bei den Invictus Games scheint jedoch einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Sherry McBain beschreibt Herzogin Meghan weiter als "wirklich offen" und "sehr freundlich". Auch ihr Sohn Harrison sei "einfach überglücklich" gewesen, dass er von einer Prinzessin eine Geschichte vorgelesen bekommen habe. Damit scheint Meghan bei den britischen Kindern und ihren Eltern ordentlich Pluspunkte gesammelt zu haben.

Neben seinen Kindern, überrascht auch Vater Prinz Harry immer wieder mit neuen Details aus seinem Leben. Was du alles über den Ex-Royal wissen solltest, erfährst du im Video: