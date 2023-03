Prinz Harry & Herzogin Meghan: Deshalb tragen ihre Kinder nun offizielle Titel

Vor einigen Tagen, am 3. März, wurde die Tochter von Prinz Harry & Herzogin Meghan, Lilibeth Diana, in Los Angeles getauft. "Prinzessin Lilibet Diana wurde am 3. März vom Erzbischof von Los Angeles, Reverend John Taylor, getauft.", bestätigte ein Sprecher des Paares gegenüber dem "People"-Magazin.

Doch was dabei besonders auffiel: Meghan & Harry haben bei der Bekanntgabe das erste Mal die Titel ihrer Kinder benutzt! So dürfen ihre zwei Kinder nun Prinz Archie und Prinzessin Lilibet Diana genannt werden. Vorher wurden sie als "Master Archie Mountbatten-Windsor" und "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor" bezeichnet. Jetzt äußern sich die Sussexes dazu.