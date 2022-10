Prinz Harry & Herzogin Meghan: Diese bittere Demütigung ist der Grund für ihre Flucht!

Genauso schmerzhaft dürften jedoch die Spitzen auf zwischenmenschlicher Ebene gewesen sein. Während der Trauerfeier war deutlich zu sehen, dass Meghan immer wieder von den Royals gemieden wurde. Keiner sprach ein Wort mit ihr, keiner würdigte ihr nur eines Blickes. Und auch Harry bekam zu spüren, wie groß die Kluft zwischen ihm und seiner Familie inzwischen ist. Auch er wurde wie ein Aussätziger behandelt. So war er bei Gesprächen zwar anwesend, wurde jedoch kaum einbezogen. Und sogar seinen Geburtstag am 15. September musste der 38-Jährige allein mit seiner Frau in Frogmore feiern. Seinen Bruder William soll er laut "Sunday Times" nur durch Zufall getroffen haben. Der sei mit dem Auto vorbeigefahren und habe sich nur kurz dazu durchringen können, die Scheibe für einen unterkühlten Glückwunsch herunterzulassen. Eine weitere Niederlage: Harry und Meghans Kinder Archie (3) und Lilibet (1) dürfen sich zwar Prinz und Prinzessin nennen, der Titel "Königliche Hoheit" bleibt ihnen dennoch verwehrt. Und der war Meghan doch so wichtig!