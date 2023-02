Prinz Harry & Herzogin Meghan: Eskalation! Die Anwälte sind schon eingeschaltet

In der Folge namens "The Worldwide Privacy Tour" ("Die weltweite Privatsphären-Tour") werden Harry und Meg parodiert. Es geht um ein Pärchen, dass um Privatsphäre bittet, jedoch immer wieder auf sich aufmerksam macht. Der Prinz wird mit einem feuerroten Bart und leicht gewelltem Haar dargestellt. Meg trägt in der Serie das Kleid, in dem sie bei "Trooping the Colour" gesehen wurde. Eindeutiger geht es kaum!