Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jaaa, endlich wieder als "Fab Four" unterwegs

Hey, eine ganz neue Kombi! Also doch eher eine Art Business-Lunch? Vielleicht, denn Megs und Harry müssen definitiv ihr Promi-Netzwerk aufstocken! Zuletzt hatten sich bekanntlich so einige Celebrities abgewandt, darunter so wichtige Hollywood-Strippenzieher wie Oprah Winfrey. Da kommen Cam und und Good Charlotte-Rocker Benji natürlich wie gerufen, immerhin verfügen beide über erstklassige Kontakte ins Show-Biz – und Cameron startet derzeit auch noch im Lifestyle-Bereich durch, verkauft unter anderem ihren eigenen Wein. Entsteht hier möglicherweise ein ganz neues Vierer-Bündnis? Die berühmten "Fab Four", die fantastischen Vier also, die Harry und Meghan einst in England mit William und Kate bildeten, sind ja längst Geschichte, ein Comeback dürfte ausgeschlossen sein. Aber vielleicht gelingt ja eine Neuauflage made in Hollywood! Die Chancen stehen nicht schlecht. Jedenfalls, so lange Meghan und Harry nicht ständig über die Royals abledern. Denn das will langsam wirklich keiner mehr hören …

