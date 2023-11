Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetset statt ruhiges Familienleben

Freizeitstress statt Familienidylle: Statt daheim in Montecito mit Sohn und Tochter zu kuscheln, inszenieren Harry und Meghan sich an den schönsten Orten der Welt. Dabei ist vor allem die Herzogin nie um rührende Worte verlegen, wenn es um den Nachwuchs geht. "Mutter zu sein ist das Wichtigste in meinem Leben", tönte sie gerade erst wieder auf einer Veranstaltung in New York.

Immer wieder inszenieren die Exil-Royals ein glückliches Familienleben, präsentieren sich etwa in ihrer Netflix-Doku als wahre Vorzeige-Eltern. Auch bei ihrem Besuch in Deutschland unterstrich Meghan ihre Supermama-Qualitäten, als sie sich für ihre verspätete Ankunft entschuldigte: "Ich musste einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen, um unsere Kleinen zu versorgen, Milchshakes zu machen, sie in der Schule abzugeben." Wie viel Wahrheit hinter diesem an sich sympathisch bodenständigen Gebaren steckt, steht allerdings in den Sternen. Schließlich ist kaum zu übersehen, dass sie und Harry kaum noch Zeit in ihrer Villa in Montecito verbringen.