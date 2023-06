Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidung - Immer mehr Details kommen ans Licht

Was ziemlich überraschend klingt, könnte sich tatsächlich als bittere Wahrheit herausstellen, denn: Schon vor kurzem machte das Gerücht die Runde, Harry hätte sich längst einen geheimen Rückzugsort geschaffen, wenn ihm daheim in Montecito alles zu bunt wird. Dann würde sich der Prinz in einen privaten Bungalow in der exklusiven Ferienanlage "San Vicente" in der Nähe des Familienanwesens zurückziehen. "Hier checkt Harry ein, wenn er eine Pause braucht", bestätigte ein Insider gegenüber "The Sun". Ein Dementi des Prinzen folgte prompt, sein Sprecher erklärte knapp: "Das ist nicht wahr." Allerdings haben weitere Quellen bestätigt, dass Meghans Gatte mehrfach in der Nähe der Anlage gesichtet worden sei. "Es ist eine wirklich tragische Situation ... Der Abstand zwischen ihnen scheint immer größer zu werden", kommentierte die britische Royal-Expertin Angela Levin die Berichte über Harrys geheime Absteige, die britische Autorin Lady Colin Campbell wird im Interview mit "GB News" noch konkreter: Es gebe "seit einiger Zeit Probleme in der Ehe". Die 73-Jährige hätte "von fünf absolut zuverlässigen Quellen gehört, dass Harry schon vor einigen Monaten die Anwälte eingeschaltet hat".

Das Paar hätte sich voneinander distanziert, ist sich auch die Society-Kolumnistin Petronella Wyatt sicher: "Freunde von mir, die in der Nähe von Harry und Meghan leben, treffen Meghan in letzter Zeit ständig auf Partys. Seltsamerweise neigt sie dazu, Harry zu Hause zu lassen …", twitterte die Kolumnistin der "New York Post" schon Ende Mai. Und sogar Paul Burrell, der ehemalige Butler von Harrys Mutter Lady Diana († 36), glaubt, dass Harry genug hat von Meghans endlosem Kreuzzug gegen die Königsfamilie: "Ist Harry endlich aufgewacht und hat die Wahrheit erkannt? Hat er endlich erkannt, was seine Frau tut?" Über eine mögliche Trennung sagte Burrell: "Ich habe keinen Zweifel, dass es passieren wird. Wir wissen alle, dass es passieren wird." Ob er mit dieser Prognose recht behält? Das wird sich vermutlich bald zeigen.

