Prinz Harry & Herzogin Meghan: Unerwünscht! Die Spirale dreht sich immer weiter abwärts

Eigentlich hat König Charles erst im November Geburtstag, doch die "Trooping the Colour"-Parade findet bereits am 17. Juni statt. Ein Highlight in jedem Jahr! Über 1400 Soldaten, 200 Pferde, 400 Musiker und natürlich die Mitglieder der Königsfamilie werden anwesend sein. Nur zwei sollen fehlen: Harry und Meghan!

Im vergangenen Jahr sollen die beiden noch anwesend gewesen sein, obwohl sie sich nicht beim offiziellen Auftritt auf dem Balkon zeigten. Dies berichtet "Daily Mail". Doch in diesem Jahr kam keine Einladung! Hat König Charles endgültig genug von den beiden? Schon bei der Krönung im Mai schien die Stimmung eisig zu sein. Nun scheint vollkommene Eiszeit zu herrschen...

