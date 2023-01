Prinz Harry & Herzogin Meghan: Weitere Netflix-Serie geplant!

Wie "The Sun" nun berichtet, will Netflix eine riesige Homestory mit dem Paar drehen und somit an dem Erfolg der Doku anknüpfen. "Sie haben tolle Einschaltquoten erzielt und wollen ein zweites Mal vom Kuchen abbeißen", berichtete ein Insider dazu.

Ob Harry und Meghan sich wirklich so privat zeigen wollen, ist noch nicht bekannt.

Seht im Video den offiziellen Trailer zu ihrer Netflix-Serie "Harry & Meghan".