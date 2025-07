Prinz Harry & Meghan: Ist der Patenonkel ihrer Tochter ein Straftäter?

Es ist wie verhext: Je mehr Mühe sich Meghan (43) und Harry (40) geben, ihr Image aufzupolieren, desto schmutziger wird’s! Jetzt sorgt ein langjähriger Freund und Unterstützer der Sussexes für einen neuen Fleck auf der weißen Weste: Tyler Perry (55) hatte dem royalen Aussteigerpaar 2020 Unterschlupf in seiner Villa in Kalifornien gewährt – jetzt steht der Filmemacher im Zentrum eines üblen Sex-Skandals! Schauspieler Derek Dixon wirft Perry sexuelle Nötigung vor, fordert Entschädigung in Millionenhöhe.