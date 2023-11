Prinz Harry und Prinz William: Unerwartete Versöhnung! Sie wollen das Erbe ihrer Mutter bewahren

Was ist passiert? In der sechsten Staffel der Netflix-Serie "The Crown", die ab dem 16. November zu sehen ist, geht es um den Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana († 36) am 31. August 1997 in Paris. Erinnerungen, die beide Brüder immer noch zu Tränen rühren.

Besonders schlimm: Angeblich soll Diana in einer Episode als Geist vor ihrem Ex-Mann Charles (74) auftauchen. Demnach erscheint sie auch Königin Elizabeth († 96) als Phantom. Zu viel für William und Harry. Sie wollen verhindern, dass ihre Mutter derart vorgeführt wird. Und so gehen sie nun erstmals seit ihrem Zerwürfnis gemeinsam vor: Es heißt, beide hätten sich nach weiteren Telefonaten miteinander bei der Produktionsfirma über die respektlose Darstellung beschwert. Am liebsten hätten sie die Ausstrahlung verhindert, aber dafür fehlt die rechtliche Grundlage. Wie man aus Palastkreisen hört, konnten beide aber wenigstens einmal ihrer überschäumenden Wut und ihrer Trauer Luft machen.