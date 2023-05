Prinz Harry: Unerträglich! Endlich bricht er sein Schweigen

Es ist mittlerweile knapp eine Woche her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nach einem Auftritt in New York in eine Verfolgungsjagd mit Paparazzi involviert gewesen sein sollen. Die Schlagzeilen überschlugen sich. Denn einige Medien berichteten, diese sei nur von dem Paar inszeniert worden. Der Grund? Wenige Tage zuvor, soll sich Harrys Anwalt dafür eingesetzt haben, dass der ehemalige Royal bei Heimatbesuchen Polizeischutz bekomme. Ziemlich günstiges Timing, findet ein Paparazzo, der damit andeutet, dass der 38-Jährige die Situation deswegen so aufgebauscht hätte, um seine Lage zu unterstreichen.

Doch der wehrt sich jetzt!