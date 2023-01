Prinz Harry: "Unterentwickelt" - Jetzt zerfetzt SIE ihn in der Luft!

Samantha wütet gegen Harry

In Dan Wootton’s "GB News"-Show lässt Meghans Schwester ihrer Wut freien Lauf. "Was hast du von Harrys Buch gehalten, weil es kein Mitgefühl gab. Es gibt tatsächlich viele frauenfeindliche Aussagen im ganzen Buch – ich habe einige davon vorgelesen", beginnt der Moderator. Samanthas Antwort? "Von jemandem, der die Königin, als sie gesundheitlich angeschlagen war, und Prinz Philip und die gesamte britische Königsfamilie mit solcher Missachtung behandelte, würde ich kein Mitgefühl oder Mitgefühl für unsere Familie erwarten", poltert sie.

Und dann legt sie nach! Harry fehle es ihrer Meinung nach an "Empathie, Reue und Scham". "Ich denke, er ist so unterentwickelt und in sich gekehrt, dass er sich therapieren lassen muss. (...) Ich glaube nicht, dass er wie ein Erwachsener denken kann, weil ich nicht denke, dass er emotional gesehen einer ist." Autsch!