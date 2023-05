Prinz Harry: Zurück zu Ex - er hat Meghan hintergangen

Zwei Jahre lang, von 2012 bis 2014, waren der Prinz und die Tochter eines millionenschweren Geschäftsmannes ein Paar.

Doch den Rummel um ihre Person hielt die Blondine nicht lange aus. Das Paar trennte sich – verlor aber weder den Kontakt noch die Nähe zueinander. Harry lud Cressida selbst zu seiner Hochzeit mit Meghan ein.

In London kamen offenbar Gefühle wieder hoch, die nie erloschen waren. "Harry sah sehr glücklich aus", so ein Augenzeuge, der die beiden im Pub beobachtete. Genoss Harry die Freiheit? Endlich mal ohne Meghan, die ständig über sein Leben bestimmen will? Cressida ist eine Frau, die Harry zuhört, bei der er sein Herz ausschütten kann.

Meghan soll wegen deswegen getobt haben. Cressida ist schön, klug – und hat Harrys Herz zuerst berührt. In seinem Abschiedsbrief an Cressida schrieb Harry nach der Trennung: "Ich bewundere dich, ich möchte mich vor allem bedanken, dass du mir geholfen hast, meine Dämonen anzusprechen und mir Hilfe zu suchen." Hat diese Dankbarkeit den Prinzen wieder in ihre Arme getrieben?

Auch interessant: