Prinz Marcus von Anhalt: So teuer war seine Protzhochzeit!

Endlich ist es so weit! Auf diesen Moment haben Prinz Marcus von Anhalt und seine Liebste Masume ihr ganzes Leben lang gewartet. Nach unglaublichen 20 Jahren Beziehung endlich die Hochzeit. Und bei dieser hat sich der Protzkönig nicht lumpen lassen. Das Fest war eine Trauung und eine Halloween-Party zugleich. Warum auch separat, wenn es auch in einem geht?

So schön wie es dann aber nach außen schien, lief das Glücksfest dann doch nicht. Es machte so einige Probleme. Ganze 6.000 Gäste wurden auf das Wüsten-Anwesen des Rotlichtkönigs im Al Bariri eingeladen. Eine staatliche Zahl, die den Verkehr von ganz Dubai lahmlegte. Darüber kann der Möchtegern-Adelige aber nur lachen. Für ihn ist an diesem Abend nur eines wichtig, wie er gegenüber "Bild" verrät: "Nach 20 Jahren war es an der Zeit zu heiraten, auch für meine Tochter Shanaya ist das schön. Wir sind jetzt eine richtige Familie."