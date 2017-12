Prinz Philip: Trauriger Abschied!

Im August absolvierte Prinz Philip, der Ehemann der Queen, seinen letzten offiziellen Auftritt. Damit ging eine Ära des britischen Könighauses zu Ende. Zu seinen Ehren erhielt der Prinzgemahl am Montag ein rührendes Abschiedsgeschenk. Auf einem Ölgemälde wurde der Monarch ein letztes Mal verewigt.

Prinz Philip im Ruhestand

Nach 65 Jahren und mehr als 20.000 öffentlichen Terminen verabschiedete sich Prinz Philip im August dieses Jahres in den Ruhestand. Wie es heißt, wolle sich der Mann der Queen auf einem Landsitz der Royals zur Ruhe setzten. Als letztes großes Abschiedsgeschenk erhielt Prinz Philip am Montag ein Ölgemälde, welches den Monarchen in Windsor Castle darstellt. Vermutlich wird dies das letzte Porträt des Prinzen sein.

Königin Elizabeth & Prinz Philip: Dramatische Entwicklung

Prinz Philips letztes Porträt

Auf dem vermutlichen letzten Porträt des Prinzen lassen sich viele versteckte Botschaften erkennen. Der gebürtige Australier Ralph Heimans porträtierte Prinz Philip im Grand Corridor von Windsor Castle. Am Ende des Ganges befindet sich der "Tapestry Room", in dem die Mutter von Prinz Philip, Alice von Battenberg sowie deren Mutter Viktoria von Hessen-Darmstadt geboren worden. Ebenfalls scheint es, als wäre der Prinzgemahl zum Gehen bereit. Lächeln präsentiert er sich dem Betrachter halb zugewandt. Es erweckt den Eindruck, als würde Prinz Philip jeden Moment den langen Korridor herunterschreiten.