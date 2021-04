Prinz Philip: Gäste & Ablauf der Beerdigung - So nehmen die Royals Abschied

Die Fahne Großbritanniens steht auf halbmast, die Queen hat sich in ihre achttägige Trauer-Auszeit zurückgezogen und mit ihr trauert ein ganzes Land. Am Freitag, den 09. April 2021 erschütterte am Mittag die traurige Nachricht über den Tod von Prinz Philip, dem Ehemann von Queen Elizabeth II., das englische Königreich. Der allseits beliebte Monarch verstarb im hohen Alter von 99 Jahren in seinem eigenen Bett auf dem Schloss Windsor. Nun tritt "Operation Forth Bridge" in Kraft - die lang geplanten Schritte zur Beerdigung von Prinz Philip. Wie sieht dieser Ablauf aus?