Prinz Philip: Zurück im Palast - Er hat das Krankenhaus verlassen

Philip verlässt das Krankenhaus

"Seine Königliche Hoheit möchte allen danken, die sich im King Edward VII’s Hospital und im Sankt Bartholomäus Krankenhaus um ihn gekümmert haben, sowie denen, die ihm Genesungswünsche geschickt haben", verkündet das britische Königshaus in einer Mitteilung. Der Prinz wurde am 16. Februar ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Nicht nur die Familie, sondern auch Royal-Fans aus aller Welt waren in großer Sorge.

Aufnahmen aus London zeigen, wie Philip hinter Sichtschutzwänden zu einer Limousine gebracht wird, die ihn zurück in den Palast bringen soll. Jetzt kann er endlich wieder bei seiner Familie sein! Ob wohl bald die ersten Vorbereitungen für seine große Feier getroffen werden? Im Juni feiert der Prinz nämlich seinen 100. Geburtstag!

Schon gewusst? Das sind die 11 größten Geheimnisse der Queen: