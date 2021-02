Queen Elizabeth: Ehrliche Worte nach ihrer Corona-Impfung

Elizabeth macht dem Volk Mut

"Es hat gar nicht wehgetan", erklärt die 94-Jährige glücklich. "Es ging sehr schnell, und ich habe viele Briefe von Menschen bekommen, die sehr überrascht waren, wie einfach es war, den Impfstoff zu bekommen." Nach der Impfung habe man "das Gefühl, geschützt zu sein. Das halte ich für sehr wichtig."

In Großbritannien wurden mittlerweile rund 18,7 Millionen Menschen geimpft. "Ich finde es bemerkenswert, wie schnell das Ganze vorangeht und wie viele Menschen bereits geimpft wurden", so Elizabeth. Auch Prinz Charles und Herzogin Camilla haben schon ihre erste Spritze bekommen. Prinz William wartet jedoch noch, bis er an der Reihe ist.

"Ich meine, es ist ein bisschen wie eine Pest, nicht wahr? Weil wir nicht nur hier das Virus haben, sondern es überall ist, ist es ein seltsamer Kampf, den wirklich alle führen", erklärt Elizabeth abschließend.

