Queen Elizabeth: Große Sorge um Prinz Philip - Er ist im Krankenhaus

"Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Edinburgh, wurde am Dienstagabend in das King Edward VII Hospital in London eingeliefert. Die Aufnahme des Herzogs ist eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten des Arztes seiner königlichen Hoheit, nachdem er sich unwohl gefühlt hat", heißt es in der offiziellen Meldung. Was genau Prinz Philip fehlt, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Jedoch geht man davon aus, dass der 99-Jährige in den nächsten Tagen nicht wieder nach Hause darf. "Es wird erwartet, dass der Herzog einige Tage im Krankenhaus bleibt, um ihn zu beobachten und sich auszuruhen."