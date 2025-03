Prinz William & Herzogin Meghan: "Berührungen und Wangenküsse" - Sie kamen sich zu nah!

In Tom Quinns Buch "Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" kommen ganz neue Details ans Licht. So soll William anfangs sogar total begeistert von Meghan gewesen sein! "William fand Meghan entzückend, als Harry anfing, mit ihr auszugehen", heißt es in dem Werk. Ihr ungezwungenes Verhalten soll der Royal als "erfrischende Abwechslung" empfunden haben. Und die Sympathie lag auf beiden Seiten!

"Meghan umarmte ihn praktisch jedes Mal, wenn sie ihm begegnete. Die Berührungen und Wangenküsse heizten Flirt-Gerüchte unter den Mitarbeitern an", wird in dem Buch beschrieben.

Besonders pikant: Meghan soll zu ihrer College-Zeit total verknallt in den Thronfolger gewesen sein! "Meghan hatte ein Poster von William an ihrer Wand im Studentenwohnheim. Sie war in ihn verknallt – nicht in Harry", so eine ehemalige Kommilitonin.