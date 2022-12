Prinz William & Herzogin Kate: Traurige Trennung! Jetzt geht es um ihre Kinder

Auf Grund ihrer royalen Pflichten sind Prinz William und Herzogin Kate oft getrennt von ihren Kindern auf der ganzen Welt unterwegs. So auch jetzt, da sie für öffentliche Termine in die USA reisten, um unter Anderem an der Verleihung des Earthshot Prizes in Boston teilnehmen. Dementsprechend hieß es wieder Abschied nehmen von ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Aber wer kümmert sich um die Drei, wenn William und Kate unterwegs sind?