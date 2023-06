Prinz William & Prinz Harry: Jetzt ist das Ende ganz offiziell

Denn auch die National Portrait Gallery in London scheint nicht mehr an ein Happy End zwischen den Brüdern zu glauben. 13 Jahre lang hing dort ein Gemälde der beiden, dieses wurde sogar selbst von der Galerie in Auftrag gegeben. Nun wird es abgehängt. Doch was steckt dahinter?

"Die Entscheidungen über die Porträts, die in der National Portrait Gallery ausgestellt werden, werden vom Kuratorenteam der Galerie getroffen. Mit über 250.000 Porträts in unserer Sammlung können wir nur einen kleinen Teil davon in unserem Gebäude ausstellen", erklärt ein Sprecher. Es soll also der Platzmangel Schuld sein. Einen bitteren Beigeschmack hat es trotzdem.

