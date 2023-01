Prinz William & Prinz Harry: Miese Klatsche! Jetzt packt ihr Ex-Bodyguard aus

Harrys Ex-Bodyguard packt aus

Nun meldet sich auch noch der Ex-Bodyguard von Prinzessin Diana (†36) zu Wort. Ken Wharfe war von 1988 bis 1993 ihr Leibwächter und hat dadurch natürlich auch viel Zeit mit Harry und William verbracht. Im Gespräch mit "GB"-News erinnert er sich an eine Situation zurück, bei der die beiden Jungs sich im Auto stritten. Dann lehnte Harry sich zu seinem Bruder rüber und sagte: "Für dich ist das okay, du wirst eines Tages König sein und ich nicht, also kann ich tun, was ich will!" Und genau das habe er nun getan, wie Wharfe hinzufügt.

Doch das ist noch nicht alles! Wharfe verrät außerdem, dass die Liebe zu Meghan Harry verändert hat. "Es scheint mir, dass in dieser Beziehung etwas nicht stimmt", sagt er. "Wenn man ihn sich bis zu seiner Hochzeit ansieht, war Harry der Witzbold. Er war das beliebteste Mitglied der königlichen Familie. Damals war er sogar beliebter als die verstorbene Königin. Plötzlich stürzten seine und ihre Popularität auf ein Niveau ab, das sich wohl niemand vorstellen konnte."

Ob Harry komplett unter Meghans Kontrolle steht, könne er nicht einschätzen. Die Ex-"Suits"-Darstellerin bezeichnet er jedoch als "die vollendete Schauspielerin, die vollendete Darstellerin". Das sei ihm vor allen Dingen auf den Veranstaltungen nach der Hochzeit aufgefallen. Diese Aussage dürfte vor allen Dingen Meghans Schwester Samantha Markle und ihrem Vater Thomas Markle gefallen. Die beiden sagen schon seit langem, dass Meg nur eine Show abzieht und kaum wiederzuerkennen ist...