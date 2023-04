Prinz William & Prinzessin Kate: Traurige Enthüllung! Ihre Ehe ist nur noch ein Kampf

"Sie haben wirklich schreckliche Streitereien, in denen sie Dinge aufeinanderwerfen", so der Autor. "Kate scheint eine sehr ruhige Person zu sein, und William auch. Aber eben nicht immer!" Den Grund dafür kennt er auch: "Es stresst William und Kate sehr, dass sie ständig von Palastmitarbeitern umgeben sind."

Es fliegen in den privaten vier Wänden also Teller und Tassen? Das beide mal die Geduld verlieren – nur menschlich. Aber das? Kaum vorstellbar. Es scheint so, als wolle Tom Quinn mit seinen ungeheuerlichen Aussagen einfach nur Auflage machen wollen. Skandale verkaufen sich offenbar besser als romantische Geschichten.

Unfair ist, dass sich Kate und William nicht mal öffentlich gegen die Unterstellungen wehren können. "Beschwere dich nie, erkläre dich nie" – ist der Leitspruch bei den englischen Royals.

Schon oft haben sie daher im Stillen um ihr Eheglück kämpfen müssen. Denn so ein Dauerbeschuss stellt die Liebe schon auf eine harte Probe. Auch die Streitigkeiten innerhalb der Familie – allen voran mit Harry und Meghan – macht es nicht einfacher. Trotzdem: Gemeinsam und mit ihren Kindern werden sie es schaffen.

Der britische Autor Tom Quinn will mit seinem Buch "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" natürlich Auflage machen ...

