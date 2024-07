Prinz William & Prinzessin Kate: Traurige Worte! "Es sollte nicht sein"

Obwohl Prinz William, Sohn George und die englischen Fans nach dem 1:1 in der zweiten Hälfte noch Hoffnung auf den Sieg hatten, machte der eingewechselte Spanier Mikel Oyarzabal (27) diese in der 86. Minute endgültig zunichte. Mit seinem Treffer entschied sich das Spiel für Spanien und England verpasste wieder einmal den EM-Titel.

Eine bittere Enttäuschung für die angereisten, britischen Royals. Mit einem mitfühlenden Blick überreichte Prinz William bei der Siegerehrung jedem seiner englischen Nationalspieler die Medaille für den zweiten Platz und verteilte ehrende Schulterklopfer. Der Frust über die Niederlage stand ihm jedoch ins Gesicht geschrieben. Auf Instagram meldeten sich William und Kate nun nach dem EM-Finale zu Wort. In der Story des offiziellen Instagram-Kanals der "Prince and Princess of Wales" verfasste William ein Statement und sprach darüber, dass es das Schicksal diesmal nicht gut mit England gemeint hat: "Dieses Mal sollte es einfach nicht sein", schreibt der britische Thronfolger zu Deutsch. Weiter betont er jedoch: "Wir sind alle trotzdem sehr stolz auf euch. Weiter so".

Zwar ist auch hier die Enttäuschung des sportinteressierten Royals herauszuhören, dennoch blickt er positiv in die Zukunft – sowohl im Sport als auch privat. Denn während er und Sohn George in Berlin das EM-Finale besuchten, war Prinzessin Kate mit Tochter Prinzessin Charlotte (9) am Sonntagnachmittag beim Wimbledon-Finale – nach monatelanger Krebsbehandlung der zweite offizielle Auftritt in der Öffentlichkeit. Für Prinz William wohl Pech im Spiel, Glück in der Liebe oder so ähnlich.