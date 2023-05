Prinz William: Wie bei Papa Charles! Seine Affäre nimmt am Hofleben teil

Eigentlich sollte die ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihm liegen: König Charles III. wurde am 6. Mai in der Westminster Abbey in London offiziell gekrönt. Doch nicht nur der Auftritt von Prinz Harry stiehl dem 74-Jährigen teilweise die Show, auch sein ältester Sohn, Prinz William, sorgte für eine Riesen Aufregung! Beziehungsweise nicht William direkt, sondern seine angebliche Ex-Affäre Rose Hanbury, die ebenfalls während der großen Krönungszeremonie anwesend war.