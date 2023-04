Prinzessin Kate: Familien-Fluch! Sie haben alles verloren

Wie "The Telegraph" berichtet, hat Kates Mutter Carole derzeit ein großes Problem! Ihr geliebtes Unternehmen "Party Pieces" soll in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken! Und das ist auch kein Wunder: Während der Corona-Zeit konnte sie einfach kein Party-Zubehör verkaufen. Jetzt hat sich die Lage etwas beruhigt, doch den Briten steht durch die Inflation einfach nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Und als wäre das noch nicht belastend genug, streikte auch noch die Post!

Carole und ihr Ehemann Michael sollen sogar mit dem Gedanken spielen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Auch für Kate dürfte das ein heftiger Schlag sein, denn sie weiß, wie viel Arbeit ihre Eltern in ihr Geschäft gesteckt haben. Ein Beratungsunternehmen soll nun versuchen, den beiden zu helfen. Ob sie damit Erfolg haben werden, wird sich zeigen...