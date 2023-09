Prinzessin Kate: Gemeinheiten am Hof! Camilla macht ihr das Leben schwer

Der Brief kam an einem Dienstagmorgen. Prinzessin Kate griff im Adelaide Cottage zum Brieföffner. Was sie dann las, verschlug ihr die Sprache. Eine Hofdame warnte: Kate solle aufpassen. Die eifersüchtige Königin Camilla würde eine schlimme Intrige gegen sie und ihre Eltern vorbereiten. Was für ein Albtraum! Außerdem würde Camilla Kate als schlechte Mutter verleumden und wolle Carole und Michael Middleton Palast-Verbot erteilen. Jetzt steckt Kate in einem bitterbösen Streit mit Camilla...