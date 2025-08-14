Das Anwesen aus dem 18. Jahrhundert bietet nicht nur Tennisplatz und Swimmingpool, sondern verstärkte Sicherheit. Und mehr Platz. Denn auch das wurde zuletzt zum Thema – mit drei heranwachsenden Kindern reichen vier Zimmer irgendwann nicht mehr. Tochter Charlotte (10) liebt Tennis, Prinz George (12) steht vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule – mit Eton ganz in der Nähe erscheint Fort Belvedere auch strategisch sinnvoll. Das entscheidende Motiv für den Umzug dürfte jedenfalls elterliche Fürsorge sein – denn die Unbeschwertheit der lebhaften Sprösslinge hat oberste Priorität bei Kate und William, die ihre Ängste nicht verdrängen – sondern handeln. Für ihre Kinder und für ihre Ruhe!