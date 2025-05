Prinzessin Kate: Ihre Familie zerbricht!

In jüngeren Jahren passte kein Blatt zwischen die Middleton-Sisters. Ob Internatszeit, Uni oder Hochzeit – Kate (43) und Pippa (41) meisterten jeden Lebensabschnitt Seite an Seite. Das galt besonders, als Kate 2011 Prinz William (42) heiratete – damals war Pippa nicht nur ihre Brautjungfer, sondern auch ihr Fels in der royalen Brandung. Die gemeinsamen Fotos der bezaubernden Schwestern gingen um die Welt, und es schien, als könnte sie nichts und niemand entzweien.

Doch inzwischen scheint das einst so verlässliche Band zu zerfasern. Als Indiz werten viele Beobachter, dass Kate auf der Party zum vierten Geburtstag ihrer Nichte Grace fehlte – statt mitzufeiern, besuchte sie mit William ein Rugby-Spiel. Der private Rückhalt, der Kate einst Halt gab, scheint zu schwinden. Insider berichten, dass die Prinzessin sich zunehmend entfremdet fühlt – nicht nur von ihrer Schwester, sondern auch vom normalen Familienalltag, den sie so sehr schätzt. "Die royale Pflicht nimmt ihr Stück für Stück das Leben, das sie einst führte", so ein Vertrauter.