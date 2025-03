Prinzessin Kate ist zurück: Hier sehen wir sie endlich wieder

Laut "People" hat der britische Palast die Teilnahme von Prinzessin Kate am 17. März an der St. Patrick's Day Parade der Irish Guards in den Wellington Barracks bestätigt.

Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen zeigen sich Insider optimistisch, dass Kate sich an dem Spektakel beteiligen kann. Die Parade bietet der Prinzessin die Chance, ihrer Rolle als Ehrenoberst der Irish Guards nachzukommen, eine Position, die sie 2022 nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) übernahm.