Prinzessin Kate: Sieg über Meghan! Ihre Rivalin liegt am Boden

Was ist passiert? Immer wieder hat Harrys Ehefrau versucht, Kate in den Schatten zu stellen und ihr Image zu beschädigen. Besonders während der Vorbereitungen zur Krönung von König Charles (74) stellte Meghan eine Forderung nach der anderen. Sie wollte, dass ihr ein ganzes Designer- und Make-up-Team auf Kosten des Palastes zur Verfügung gestellt wird. Falls das zu teuer sei, sollte sich Kate selbst schminken und einen "alten Fetzen" tragen, um es auszugleichen. Meghan beanspruchte auch die besten Plätze in der ersten Kirchenreihe für sich – Kate, immerhin die Frau des englischen Kronprinzen, sollte in die zweite Reihe verbannt werden. Unverschämt! Meghan plante sogar, bei der Krönung in einem Engelskostüm ein Lied zu singen. Als Kate davon hörte, war sie genauso entsetzt wie König Charles...