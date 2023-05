König Charles: Schlüpfriger Skandal kurz vor der Krönung!

Entweder ist er ein nostalgischer Gentleman oder ein geschmackloser Fiesling. So oder so – was sich König Charles für seine Krönung am 6. Mai ausgedacht hat, ist für seine Ehefrau Camilla ein Schlag ins Gesicht: Wie "Freizeitwoche" berichtet, möchte er an seinem ganz großen Tag unbedingt seine ehemaligen Geliebten dabei haben – und platzierte sie vorläufig auch noch gleich in die erste Reihe. Ein Skandal!