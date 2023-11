Prinzessin Kate: Steht ihr Familienglück auf der Kippe?

Was dahinter steckt: Nachdem Kates Eltern Carole und Michael Middleton mit ihrer Firma "Party Pieces" in die Insolvenz gehen mussten, ist die Stimmung gegen die Middletons in ihrem Heimatdorf Bucklebury sehr aufgeheizt. Es wurden Plakate mit gemeinen Sprüchen gegen sie aufgehängt, vermutlich von Leuten, denen die beiden noch Geld schulden.