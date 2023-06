Prinzessin Kate & Prinz William: Blitz-Krönung! Jetzt geht alles ganz schnell

Verrückt ist allerdings, dass der Wahrsager bereits am 7. Juni 2022 den korrekten Todestag von Queen Elizabeth († 96) vorhersagte. "Die Queen wird am 8. September 2022 sterben." Er behielt recht. Zufall – oder doch eine Eingebung? Gänsehaut-Faktor hat das Ganze auf jeden Fall. Und wenn er wieder voll ins Schwarze trifft, bleibt Charles nur noch wenig Zeit. Bei der Krönung hat es ohnehin jeder gemerkt: Der König hielt sich tapfer – war aber am Rande des Zusammenbruchs. Vor Anstrengung platzte ihm sogar eine Ader im Auge.

Die Adelsexpertin Katie Nicholl meinte: "Ich sprach mit jemandem, der Charles nahesteht. Auf meine Frage, wie es ihm gehe, hieß es: 'Müde und völlig erschöpft.' Es war der Tag, auf den er ein Leben lang gewartet hat. Ein Tag wie dieser kostet viel Kraft und Energie." Ist die Königsbürde zu viel für ihn? Immerhin ist er für seine 74 Jahre schon gesundheitlich recht angeschlagen, leidet offenbar an einer Herzinsuffizienz.

Sein Sohn William hat jetzt schon konkrete Pläne für seine Regentschaft: So soll der Titel "Prince of Wales" nicht neu vergeben werden. Außerdem mache er sich schon Gedanken, was er alles bewegen könnte, anstatt nur rote Bänder durchzuschneiden.

Er und Kate haben eine gewaltige Charme-Offensive gestartet, damit sie beim Volk noch besser ankommen: Selfies mit Fans bei Auftritten, eine Klavier spielende Kate als "ESC"-Überraschung – und immer wieder die Gerüchte, Baby Nummer vier sei unterwegs. Hätten sie jetzt noch die Krone auf dem Haupt, wäre quasi alles perfekt.

