Prinzessin Kate & Prinz William: Das hat SIE nicht verdient

Eine Szene, wie wir sie schon hundert Mal gesehen haben: Kate steigt aus dem Auto, und die jubelnde Masse ist völlig aus dem Häuschen. Wenn sie und William dann auch noch den Wartenden die Hand geben, wollen alle vor allem eins: Kate nur einmal berühren. William ist meist die zweite Wahl. Doch anstatt wie ein liebender Gentleman stolz auf seine Frau zu sein, schmollt er wie eine beleidigte Leberwurst.

Die Royal-Expertin Roya Nikkhah erklärt, was William richtig rasend macht: "Wenn er aus Fotos herausgeschnitten wird. Es kommt sehr oft vor, dass sie eine gemeinsame Veranstaltung haben und am nächsten Tag Fotos auf der Titelseite der Nachrichten stehen, als ob William nie da gewesen wäre." Bei der Märchenhochzeit in Jordanien wies er jetzt seine Frau zurecht, weil sie zu lange mit de Braut plauderte. Auch Charles soll über die Popularität von Prinzessin Kate "beunruhigt" sein. Dass seine erste Frau Diana angehimmelt wurde, hat er sogar gehasst wie die Pest.

