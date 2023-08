Prinzessin Kate & Prinz William: Von wegen glückliches Familienleben! Die Wahrheit ist erschütternd

Es sind erschütternde Anschuldigungen, die Darren McGrady gegen die Royals erhebt. Laut dem ehemaligen Koch des britischen Königshauses regiert bei Prinzessin Kate und Prinz William die strenge Hand - besonders bei offiziellen Anlässen. Wie der "Mirror" unter Berufung auf der "Harper's Bazaar" berichtet, sei es den royalen Kindern "nicht erlaubt, mit den Erwachsenen zusammenzusitzen, bis sie die Kunst der höflichen Konversation erlernt haben."

Wie bitte? Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George dürfen bei offiziellen Anlässen nicht gemeinsam mit ihren Eltern am Tisch sitzen bis sie vernünftig reden und mit Messer und Gabel essen können? "Die Kinder aßen immer im Kinderzimmer, bis sie alt genug waren, um sich am Esstisch anständig zu benehmen", erzählt der ehemalige Koch Darren McGrady gegenüber dem Magazin. Er war 15 Jahre am britischen Königshof angestellt und hat Prinz William, Prinzessin Kate mit ihren Kindern hautnah erlebt.

Diese Enthüllungen sind überraschend, denn eigentlich war es stets das Bestreben von Prinzessin Kate und Ehemann William, ihre drei Sprösslinge möglichst normal und bodenständig zu erziehen. Doch davon ist bei diesen Beschreibungen keine Spur zu erkennen...