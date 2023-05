Prinzessin Kate: Vernichtender Schachzug gegen Harry! Sie zieht alle Register

Die Botschaft kam an. Versuchte Harry bei seinem Solo-Einlauf in die Abbey noch – wenngleich spürbar nervös – den Prince Charming von früher zu geben, schrumpfte er unter dem Gewicht der versammelten Missbilligung regelrecht zusammen. Besonders tief getroffen haben dürfte ihn, dass William und Kate, die mit ihren Kids ganz selbstverständlich in der Front Row repräsentierten, den in die dritte Reihe verbannten Wut-Prinzen keines Blickes würdigten. Der ergriff denn auch unmittelbar nach der Zeremonie wieder die Flucht nach Kalifornien, von wo aus er, ohne seine Meghan, erst am Vortag eingeflogen war. Dass er dadurch das gemeinsame Mittagessen mit der Familie und auch das große Konzert am nächsten Tag verpasste, dürfte allenfalls seinem Vater Charles leid getan haben. Kate hingegen blühte regelrecht auf, sobald ihr Problem-Schwager von der Bildfläche verschwunden war. Sie wirkte endlich glücklich und gelöst, genoss das Bad in der Menge, lachte und tanzte ausgelassen zu den Klängen von Katy Perry und Co. – in der beruhigenden Gewissheit, an diesem wichtigen Wochenende ein deutliches Statement gesetzt und auf ganzer Linie überzeugt zu haben. "Hier in London mochte man Kate ja schon immer. Doch bei der Krönung hat sie unzählige weitere Sympathiepunkte gesammelt", schwärmt eine Ortsansässige gegenüber "Closer". "Über Harry dagegen wurde hierzulande kaum berichtet. Er gehört einfach nicht mehr dazu." Bitter für ihn – und ein weiterer Triumph für die Königin der Herzen.

