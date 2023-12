Prinzessin Kate: Verschuldet & bloßgestellt! Große Sorge um ihre Eltern

Im beschaulichen Bucklebury in England trauen sich Kates Eltern kaum noch auf die Straße. An Bäumen, Laternenpfählen und Zäunen hängen Plakate mit Botschaften an die Middletons. "Gebt uns unser Geld zurück", steht da unter anderem. Seit ihre Firma pleite ist, sitzen sie auf einem Schuldenberg von rund drei Millionen Euro. Und sie ziehen mit ihrer Pleite andere mit in den Abgrund. Ein Lieferant von Helium zum Füllen von Luftballons, der Forderungen von rund 25 000 Euro geltend macht, sagte, er fühle sich von den Middletons betrogen. Er habe der Schwiegermutter des künftigen Königs vertraut. Die Gläubiger fordern, dass die Middletons ihr millionenschweres Anwesen verkaufen und mit dem Erlös die Schulden aus eigener Tasche begleichen.

Um die öffentliche Blamage so gering wie möglich zu halten, gaben die Middletons ihre Pläne auf, ein neues Unternehmen zu gründen. Ein Insider berichtet laut "Das Neue Blatt": "Der Name Windsor hat Schaden genommen, als 'Party Pieces' zusammenbrach, weil es Schulden bei hart arbeitenden Menschen hatte. Der Palast will nicht, dass so etwas noch einmal passiert."

Kates Eltern setzen sich also zur Ruhe. Aber werden sie in ihrem noblen Herrenhaus gut schlafen können, wenn sie andere Menschen um ihr Geld geprellt haben?